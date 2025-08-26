Antena Meniu Search
Video Zăpadă pe Munţii Bucegi. Iarna a pus stăpânire pe cele mai înalte vârfuri montane din România

Imagini spectaculoase vin din Munții Bucegi! Pe Vârful Omu este iarnă în toată regula: primii fulgi au acoperit, ieri, staţia meteorologică. Asta după ce, în ultimele zile, temperaturile au scăzut brusc, deşi suntem încă în luna lui cuptor.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 08:07

Peisajele de poveste au fost publicate apoi pe reţelele de socializare. Episodul de iarnă neașteptat vine după cea mai rece dimineață din această vară, când s-au înregistrat primele temperaturi negative. -2 grade la Miercurea Ciuc şi -1 grad la Vârful Omu, Obârșia Lotrului şi Stâna de Vale. 

Zăpadă la final de august în România

De la tricouri cu mânecă scurtă, românii au trecut peste noapte la jachete. Ieri, cel mai frig a fost la Miercurea Ciuc, unde termometrele au coborât până la -1,7 grade Celsius, foarte aproape de recordul absolut al lunii august.

Iar în munții Rodnei, la peste 2.000 de metri altitudine, a și nins. Turiștii aflați în drumeție nu au ratat ocazia să surprindă imaginile rare: fulgi de zăpadă în mijlocul verii.

Specialiştii îi sfătuiesc pe cei care urcă la altitudini mari să fie mereu pregătiți pentru astfel de schimbări bruște de vreme. La munte, spun meteorologii, vara și iarna pot face schimb de roluri într-o clipă.

zapada muntii bucegi munte
La ce a renunţat Ion Ţiriac, pentru a se menţine în formă şi la 86 de ani. Decizia luată de miliardarul român
Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
Observator » Vremea » Zăpadă pe Munţii Bucegi. Iarna a pus stăpânire pe cele mai înalte vârfuri montane din România