Video Zăpadă pe Munţii Bucegi. Iarna a pus stăpânire pe cele mai înalte vârfuri montane din România
Imagini spectaculoase vin din Munții Bucegi! Pe Vârful Omu este iarnă în toată regula: primii fulgi au acoperit, ieri, staţia meteorologică. Asta după ce, în ultimele zile, temperaturile au scăzut brusc, deşi suntem încă în luna lui cuptor.
Peisajele de poveste au fost publicate apoi pe reţelele de socializare. Episodul de iarnă neașteptat vine după cea mai rece dimineață din această vară, când s-au înregistrat primele temperaturi negative. -2 grade la Miercurea Ciuc şi -1 grad la Vârful Omu, Obârșia Lotrului şi Stâna de Vale.
Zăpadă la final de august în România
De la tricouri cu mânecă scurtă, românii au trecut peste noapte la jachete. Ieri, cel mai frig a fost la Miercurea Ciuc, unde termometrele au coborât până la -1,7 grade Celsius, foarte aproape de recordul absolut al lunii august.
Iar în munții Rodnei, la peste 2.000 de metri altitudine, a și nins. Turiștii aflați în drumeție nu au ratat ocazia să surprindă imaginile rare: fulgi de zăpadă în mijlocul verii.
Specialiştii îi sfătuiesc pe cei care urcă la altitudini mari să fie mereu pregătiți pentru astfel de schimbări bruște de vreme. La munte, spun meteorologii, vara și iarna pot face schimb de roluri într-o clipă.
