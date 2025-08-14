Video ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
Ziua şi evadarea. Un deţinut din Botoşani a scăpat de sub escorta poliţiei ca în filmele de acţiune: a sărit dintr-o ambulanţă aflată în mers pe centura Bacăului. La fel ca în cazul evadării din Dâmboviţa, de acum două zile, individul a profitat de o serie de erori ale ofiţerului supraveghetor. În timp ce era pe urmele fugarului, poliţistul a căzut şi şi-a rupt mâna. Deţinutul a fost căutat timp de 7 ore la sol şi din aer ca într-un final să fie prins tot de un localnic.
Prizonierul în vârstă de 58 de ani era transferat din Botoşani la Penitenciarul Jilava. La jumătatea drumului, pe centura oraşului Bacău, a profitat de neatenţia poliţiştilor şi a sărit din ambulanţă. Ofiţerul a încercat să-l prindă după ce s-a oprit maşina, însă s-a împiedicat în alergare şi şi-a rupt o mână.
Individul nu ar fi putut să scape dacă protocolul era respectat. Deţinutul a fost lăsat singur în spatele maşinii, iar ofiţerul supraveghetor a stat pe bancheta din faţă, lângă şofer.
Gafele comise de polițist
Surse judiciare susțin că, în aceeași zi, bărbatul a reușit să fugă de două ori. La ultima tentativă, el le-ar fi cerut însoțitorilor să i se dea jos cătușele pe motiv că îl strâng. A profitat atunci şi de celelelate erori pe care ofiţer le-a făcut şi a fugit.
Poliţiştii au luat la periat câmpurile de lângă centura oraşului Bacău. Au fost trimise inclusiv elicoptere pentru o imagine de ansamblu. Cu toate acestea, deţinutul a fost prins după 7 ore, de un localnic.
"A fost reîncarcerat, în prezent aflându-se la Spitalul Mavromati, secţia de psihiatrie, pentru tratarea afecţiunilor cu care aceste este în evidenţă", a declarat Anamaria Rotariu, purtător cuvânt penitenciar Botoşani.
Bărbatul era arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins beat la volan. Acum riscă până la trei ani de închisoare pentru că a încercat să evadeze. Ofiţerul supraveghetor trebuie să dea explicaţii superiorilor pentru greşeli.
Cu doar o zi în urmă un alt deţinut a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Bărbatul a profitat de mai multe breşe de securitate din închisoare, precum lipsa unui paznic în foişor. Şi el a fost găsit după 17 ore de căutări de un localnic la 50 de kilometri de închisoare.
Emil Gânj, criminalul din Mureş, este în continuare de negăsit după o lună şi o săptămână, de când şi a ucis fosta iubită . În centru oraşului Târgu Mureş, pe un panou publicitar uriaş, rulează o dată la şapte minute imagini cu el. Totuşi, se ia în calcul ipoteza că a fugit din ţară.
