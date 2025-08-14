Ziua şi evadarea. Un deţinut din Botoşani a scăpat de sub escorta poliţiei ca în filmele de acţiune: a sărit dintr-o ambulanţă aflată în mers pe centura Bacăului. La fel ca în cazul evadării din Dâmboviţa, de acum două zile, individul a profitat de o serie de erori ale ofiţerului supraveghetor. În timp ce era pe urmele fugarului, poliţistul a căzut şi şi-a rupt mâna. Deţinutul a fost căutat timp de 7 ore la sol şi din aer ca într-un final să fie prins tot de un localnic.

Prizonierul în vârstă de 58 de ani era transferat din Botoşani la Penitenciarul Jilava. La jumătatea drumului, pe centura oraşului Bacău, a profitat de neatenţia poliţiştilor şi a sărit din ambulanţă. Ofiţerul a încercat să-l prindă după ce s-a oprit maşina, însă s-a împiedicat în alergare şi şi-a rupt o mână.

Individul nu ar fi putut să scape dacă protocolul era respectat. Deţinutul a fost lăsat singur în spatele maşinii, iar ofiţerul supraveghetor a stat pe bancheta din faţă, lângă şofer.

Gafele comise de polițist

Surse judiciare susțin că, în aceeași zi, bărbatul a reușit să fugă de două ori. La ultima tentativă, el le-ar fi cerut însoțitorilor să i se dea jos cătușele pe motiv că îl strâng. A profitat atunci şi de celelelate erori pe care ofiţer le-a făcut şi a fugit.

Poliţiştii au luat la periat câmpurile de lângă centura oraşului Bacău. Au fost trimise inclusiv elicoptere pentru o imagine de ansamblu. Cu toate acestea, deţinutul a fost prins după 7 ore, de un localnic.

"A fost reîncarcerat, în prezent aflându-se la Spitalul Mavromati, secţia de psihiatrie, pentru tratarea afecţiunilor cu care aceste este în evidenţă", a declarat Anamaria Rotariu, purtător cuvânt penitenciar Botoşani.

Bărbatul era arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins beat la volan. Acum riscă până la trei ani de închisoare pentru că a încercat să evadeze. Ofiţerul supraveghetor trebuie să dea explicaţii superiorilor pentru greşeli.

Cu doar o zi în urmă un alt deţinut a evadat din Penitenciarul Mărgineni. Bărbatul a profitat de mai multe breşe de securitate din închisoare, precum lipsa unui paznic în foişor. Şi el a fost găsit după 17 ore de căutări de un localnic la 50 de kilometri de închisoare.

Emil Gânj, criminalul din Mureş, este în continuare de negăsit după o lună şi o săptămână, de când şi a ucis fosta iubită . În centru oraşului Târgu Mureş, pe un panou publicitar uriaş, rulează o dată la şapte minute imagini cu el. Totuşi, se ia în calcul ipoteza că a fugit din ţară.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰