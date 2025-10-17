Energie similară cu a unui cutremur de magnitudine locală 1,2, înregistrată în urma exploziei din Rahova
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a estimat că energia generată de explozia puternică de vineri dimineaţă, din cartierul Rahova, a fost similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală de 1,2 Ml, a anunţat instituţia, într-o postare pe Facebook.
"Două dintre staţiile seismice instalate pe teritoriul Bucureştiului au detectat şi înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova: staţia BFER, situată în cartierul Ferentari, staţia BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuţitul de Argint. Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml", se arată în postarea citată.
Aceste înregistrări subliniază eficienţa şi necesitatea acestor instrumente esenţiale în monitorizarea în timp real a mişcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice, precizează INCDFP.
Explozia, produsă într-un bloc din Rahova. Trei persoane au murit, 13 răniţi
Vineri dimineaţă, o explozie puternică s-a produs într-un bloc din Rahova, Sectorul 5 al Capitalei. Trei persoane au murit şi 13 au fost rănite. Printre cei care şi-au pierdut viaţa este şi o femeie gravidă. Trei etaje ale unui bloc cu 8 nivele au fost afectate de o deflagraţie care s-a produs la ora 09:07. Mai multe apartamente sunt distruse complet.
Distrigaz susţine că a oprit ieri gazul şi că a ajuns azi la fața locului în momentul exploziei când a constatat că sigiliul era rupt. ANRE a anunţat control la Distrigaz.
