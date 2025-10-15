Dronă rusească, dusă în Parlamentul britanic. Polonia: Trebuie să ne pregătim pentru un atac în profunzime

Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a dus marţi în Parlamentul britanic o dronă rusească Shahed/Geran, doborâtă în Ucraina, pentru a-i îndemna pe oficialii britanici să continue sprijinul militar pentru Kiev.

Ministrul de Externe al Poloniei, Radek Sikorski, vorbește lângă o dronă Shahed rusească în Parlamentul de la Londra, 14 octombrie 2025 - Profimedia

Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a avertizat marți în timpul unei vizite la Londra, că Europa trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea ca Rusia să lovească adânc în interiorul continentului. El a prezentat în parlamentul britanic o dronă Shahed, despre care spune că a fost doborâtă în Ucraina.

"Astăzi, în Parlamentul britanic, am prezentat drona iraniană Shahed-136, folosită de Rusia împotriva Ucrainei. Drona nu poate ajunge la Londra, dar o flotă de fier vechi poate distruge infrastructura critică. Doar împreună putem învinge", a transmis pe X (Twitter), Radoslaw Sikorski, vicepremier și ministru de externe al Poloniei.

Sikorski a explicat că Moscova folosește aceste drone pentru a teroriza populația ucraineană iar unele drone-momeală au încălcat chiar spațiul aerian al Poloniei. Sikorsk a numit "iresponsabilă" lipsa unei apărări solide, precum un "zid anti-drone" pe flancul estic al UE.

El și-a exprimat speranța că președintele SUA, Donald Trump, va furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă pentru a consolida atacurile asupra infrastructurii ruse. Sikorski a subliniat că este necesar ca Ucraina să primeascămuniție suplimentară, inclusiv sisteme antiaeriene, arme cu rază scurtă și medie de acțiune, pentru a proteja securitatea europeană.

Sikorski a spus pentru Reuters că "Rusia ar putea, din păcate, să ajungă (lovească) adânc în Europa. Trebuie să fim pregătiți să contracarăm acest scenariu, iar să nu construim capacități anti-dronă în vremurile actuale ar fi un gest de iresponsabilitate".

Sikorski a vorbit în fața parlamentarilor britanici în cadrul unui eveniment organizat de "United Against Nuclear Iran" (UANI). În februarie, Sikorski a dus în SUA o dronă Shahed doborâtă de forțele ucrainene la conferința dreptei americane CPAC.

Pe 10 septembrie 2025, Polonia a devenit primul membru NATO care doboară drone rusești care i-au încălcat spaţiul aerian. Pe 13 septembie 2025 o dronă rusească a pătruns 10 km în România, iar pe 19 septembrie 2025, trei avioane rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian al Estoniei.

Între timp, zeci de drone neidentificate au provocat perturbări majore pe aeroporturi din Belgia, Danemarca și Germania. Unii oficiali europeni susţin că aceste incidente fac parte din războiul hibrid dus de Moscova, alături de atacuri cibernetice și tentative de sabotaj.

Drona Shahed, simbolul războiului din Ucraina

Dronele Shahed, în special modelul Shahed‑136 (produs în Rusia sub denumirea Geran‑2), sunt aparate kamikaze, proiectate pentru lovituri la sol. Sunt lansate în valuri pentru a satura apărarea aeriană inamică. Rusia a început să le producă în masă în timpul războiului din Ucraina.

Drona Geran‑2 are o lungime de 3,5 metri și o anvergură a aripilor de 2,5 metri. Cântărește aproximativ 200 de kilograme, poartă o ogivă de 50 kg și poate lovi ținte aflate la o distanță de până la 1.800 de kilometri, cu viteze de până la 300 km/h. Costă între 30.000 și 43.000 de euro, fiind semnificativ mai ieftină decât sistemele occidentale de apărare, precum interceptorii Patriot, care pot ajunge la aproape 5 milioane de euro bucata. Aceste drone sunt produse într-o uzină uriașă din parcul industrial Alabuga, situat în Kazan, regiunea Tatarstan. Televiziunea rusă a numit-o recent "cea mai mare fabrică de drone din lume și cea mai secretă".

Deși presa internațională le numește frecvent Shahed, dronele au fost mult modificate față de modelele inițiale achiziționate din Iran, pentru a le extinde capabilitățile. Au apărut cel puțin cinci tipuri noi de ogivă (încărcătură explozivă), inclusiv una de 90 kg. Ogivele includ submuniții și variante termobarice, incendiare și cu fragmentație, care extind raza de distrugere. Pe unele drone au fost instalate camere civile și modemuri radio pentru recunoaștere și comunicații.

Rușii au montat antene CRPA chineze (8-16 elemente) și modemuri 3G/4G cu cartele SIM pentru control și transmisie video în timp real, sporindu-le rezistența la bruiaj electronic. Compartimentul motorului a fost blindat, iar rezervoarele de combustibil au fost mutate din aripi în centrul dronei, reducând riscul ca o singură lovitură să provoace distrugerea completă. De asemenea, au fost vopsite în negru mat pentru a fi mai greu de detectat pe timp de noapte.

Totodată, Rusia a implementat şi capacități AI. O nouă variantă de dronă de atac kamikaze, denumită V2U, este dotată cu inteligență artificială, capabilă să identifice și să selecteze ținte autonom, fără intervenția unui operator uman. Este construită în mare parte din componente electronice străine, în special din China, dar include și piese provenite din SUA, Japonia și Irlanda.

Dincolo de îmbunătățirile de hardware, Rusia a rafinat și tacticile de utilizare. Dronele au fost lansate în perechi, la altitudini diferite, una joasă, una înaltă, permițând celei inferioare să mascheze pe radar zborul celeilalte. Această tactică a crescut rata de succes a atacurilor. Dronele care zboară la altitudine mare sunt mai greu de detectat și de doborât de echipele mobile cu mitraliere.

Până în 2025, amploarea folosirii acestor drone a crescut considerabil. Rusia a lansat zeci de mii de drone Shahed/Geran. Ucraina și aliații săi au interceptat și analizat numeroase exemplare. Țintele frecvente includ centrale electrice, transformatoare, căi ferate, trenuri, fabrici, unități și centre militare, dar au fost lovite şi clădiri civile.

