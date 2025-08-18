Întâlnire decisivă la Casa Albă pentru pacea din Ucraina! Peste o oră, Volodimir Zelenski are de luat o decizie istorică în Biroul Oval. Donald Trump aşteaptă să îi spună dacă este de acord cu pretenţiile lui Putin, care cere şi teritorii pe care nu le-a cucerit - o hotărâre care poate aduce ruşii mai aproape de noi. Împreună cu Zelenski, la Casa Albă trebuie să ajungă din clipă în clipă şapte lideri europeni de top, printre care preşedintele Franţei şi cancelarul Germaniei - artileria grea pentru negocierea păcii. Chiar înaintea discuţiei, preşedintele Statelor Unite i-a trimis un mesaj direct lui Zelenski - unele lucruri nu se schimbă niciodată - aluzie la faptul că Vladimir Putin nu ştie să piardă.

O pace justă şi durabilă pentru Ucraina - este mesajul cu care cei 7 lideri europeni merg la Casa Albă. Din delegaţia care negociează viitorul Europei fac parte preşedintele Franţei, cel al Finaldei, cancelarul Germaniei, premierul Italiei, al Marii Britanii, lideri NATO şi ai Comisiei Europene. "Nu cred că preşedintele Putin vrea asta (n.red. pace). Cred că vrea capitularea Ucrainei, asta a propus. Dacă suntem slabi astăzi cu Rusia, pregătim conflictele de mâine", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Vladimir Putin nu se mulţumeşte doar cu Crimeea

Înaintea întâlnirii cruciale din Biroul Oval, preşedintele Nicuşor Dan a transmis concluzia Coaliţiei pentru Voinţă, după şedinţa la care a participat ieri. "Sper să avem trilaterala Trump - Putin - Zelenski. Asta îmi doresc, e un pas că Trump a spus că își dorește asta și, într-o săptămână, să fie. Nu o să fie ultima. În acest proces vom vedea că Rusia nu e serioasă, nu își dorește pacea. Ar fi participat până acum la negocieri. Singura modalitate e cu sancțiuni", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. Între timp, Donald Trump face presiuni asupra liderului de la Kiev.

Vladimir Putin nu se mulţumeşte doar cu Crimeea, însă. La summit-ul de vineri din Alaska, i-a prezentat lui Donald Trump planul său. În schimbul păcii, vrea toată regiunea Donbas şi îngheţarea liniei frontului în poziţiile actuale, adică 115.000 de kilometri pătraţi din teritoriul Ucrainei. În prezent, ruşii controlează toată regiunea Lugansk, dar numai 75% din Doneţk. Una dintre cele mai mari mize pentru Putin este să ia bucata asta, din Nordul regiunii, unde ucrainenii au aşa numita "centură de fortificaţie" - formată din 4 oraşe mari ucrainene. Aici, este un şir de 50 de kilometri de centre logistice şi tranşee pe care ucrainenii le-au construit în aproape 11 ani. Toată zona a fost minată pentru a-i opri pe ruşi. De un an şi jumătate invadatorii forţează această barieră defensivă şi nu reuşesc să o doboare. Putin o vrea, acum, drept pradă de război. Dacă Zelenski va ţine cu dinţii de ceva, de zona asta va ţine, altfel dacă ar ceda-o, e foarte posibil ca ruşii să o folosească apoi pentru a lansa o nouă învazie în Ucraina şi, de aici, ar ajunge foarte uşor la Kiev.

La schimb, Vladimir Putin ar fi de acord să dea în scris că nu va mai ataca nicio ţară europeană, susţin americanii, şi ar accepta garanţii de securitate pentru Ucraina chiar şi de la americani. "Statele Unite sunt pregătite să ofere garanții de securitate similare cu cele ale articolului 5, dar nu din partea NATO, ci direct din partea Statelor Unite și a altor țări", a declarat Steve Witkoff. Cedarea teritoriilor ucrainene Rusiei ar afecta şi România. "România este într-o situaţie foarte dificilă, în acest moment, fiind o ţară cu o graniţă atât de lungă cu Ucraina. O cedare de teritorii provocată de invazie înseamnă încălcarea tuturor tratatelor internaţionale şi nerespectarea prevederilor esenţiale ale dreptului internaţional", a declarat Vlad Nistor, preşedintele Institutului Diplomatic Român.

Cu nici 24 de ore înaintea discuţiilor de la Casa Albă, Rusia a bombardat din nou Ucraina

În seara acesta, liderul de la Casa Albă va discuta prima dată cu liderii europeni, apoi îl va primi pe preşedintele Ucrainei, la şase luni după schimbul tensionat de replici care a avut loc în Biroul Oval. În februarie, Vladimir Zelenski a fost certat pentru că nu purta costum, iar acum Casa Albă s-a interesat din timp ce ţinută va aborda. Americanii susţin că prezenţa celor şapte lideri europeni de top nu va influenţa în niciun fel comportamentul lui Donald Trump. "Nu vin aici pentru a preveni ca Zelenski să fie agresat, vin pentru că lucrăm cu europenii, am avut consultări şi săptămâna trecută", a declarat Marco Rubio, Secretar de Stat al SUA.

Cu nici 24 de ore înaintea discuţiilor de la Casa Albă, Rusia a bombardat din nou Ucraina. Opt oameni din oraşul Harkov, printre care un bebeluş, au murit, iar 35 au fost răniţi în timpul atacului cu drone şi rachete. Bombardamentul vine după ce Prima Doamnă a Statelor Unite i-a trimis o scrisoare lui Vladimir Putin, în care îi cerea să nu mai atace civili şi copii în Ucraina.

