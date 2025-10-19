Vladimir Putin i-ar fi cerut lui Donald Trump să medieze o înţelegere în urma căreia Ucraina să cedeze complet regiunea Doneţk. La schimb, Putin şi-ar retrage trupele din regiunile Zaporojie şi Herson. Potrivit jurnaliştilor de la The Washington Post, propunerea a fost făcută săptămâna aceasta de liderul de la Kremlin, când a vorbit la telefon cu Trump. Între timp, într-un interviu acordat presei americane, Volodimir Zelenski a recunoscut că nu a primit răspunsul pe care îl dorea din partea lui Trump în privinţa rachetelor Tomahawk.

Reporter: Credeţi că preşedintele Trump şi-a schimbat tonul privind rachetele Tomahawk după convorbirea cu preşedintele Putin?

Volodimir Zelenski: Nu ştiu, pentru că nu ne-am întâlnit înainte de această convorbire telefonică. Dar pentru moment, e bine că el nu a spus "nu". Eu ştiam că Tomahawk-urile sunt foarte sensibile pentru ruşi. Ei se tem că Statele Unite ar putea să ni le livreze.

Potrivit publicaţiei americane, citată de https kyivindependent.com, Putin a indicat că este dispus să renunţe la părţi din regiunile Zaporojie şi Herson, ambele ocupate parţial de forţele ruse, în schimbul controlului complet asupra regiunii Doneţk, scrie News.ro

Unii oficiali de la Casa Albă au descris propunerea ca fiind un "progres", în timp ce un diplomat european de rang înalt a avertizat că Ucraina ar putea privi propunerea într-o lumină foarte diferită.

"Este ca şi cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic", a spus diplomatul.

Trump nu a abordat public cererea Kremlinului, dar, după întâlnirea sa cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, a îndemnat ambele părţi să "oprească crimele şi să ajungă la un acord".

Putin pare să îşi schimbe poziţia faţă de propunerile SUA

Această evoluţie marchează o schimbare faţă de poziţia anterioară a lui Putin din aprilie, când a respins propunerea SUA de a îngheţa ostilităţile de-a lungul liniilor de front actuale şi a insistat în schimb că orice acord de pace trebuie să acorde Rusiei controlul deplin asupra Crimeei, plus cele patru regiuni care sunt parţial ocupate în prezent: Doneţk, Luhansk, Zaporijie şi Herson.

Putin şi Trump urmează să continue discuţiile la summitul planificat în Ungaria, care va avea loc în următoarele săptămâni.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat vineri că a discutat cu Rubio şi omologul său rus, Serghei Lavrov, adăugând că pregătirile pentru summitul SUA-Rusia sunt în curs de desfăşurare.

