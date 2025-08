Podul peste Dunăre de la Brăila s-a confruntat cu nenumărate probleme în acești doi ani și câteva luni de când a fost inaugurat. Au fost probleme foarte mari cu infiltrațiile în blocul de ancoraj, șuruburi neprinse, nestrânse în parapete, tasări la rampa de urcare și 4-5 rânduri de reasfaltări.

Noi probleme la"Golden Gate-ul" românesc. Iese apă din asfalt, deşi nu a plouat

Dar iată că de această dată se întâmplă ceva aici la pod, ce cu greu poate fi explicat chiar și de inginerii constructori. De sub asfalt, iese pur și simplu apă. Deși nu a plouat aici în zonă de cel puțin o săptămână. Încă nu se știe care este sursa și cauza faptului că iese apă de sub asfalt. Am stat de vorbă cu cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și ne spuneau că nu au o explicație pentru așa ceva. Va veni o echipă aici ca să analizeze și să vadă despre ce este vorba, să cerceteze ce se întâmplă sub asfaltul proaspăt turnat în această primăvară. Vorbim despre o rețetă nouă de asfalt, despre care vorbeau atât reprezentanții statului, cât și reprezentanții constructorului. O rețetă nouă de asfalt care să fie mult mai trainică.

Cert este că acum acest fenomen este pur și simplu inexplicabil, cum a ajuns să iasă apă de sub asfalt. Suntem undeva pe pod, într-o zonă în care podul are pur și simplu formă de semicerc, semiarc. Ceea ce înseamnă că apa nu ar putea să rămână într-un singur loc, deși se întâmplă lucrul ăsta, din acele găuri iese în continuu apă. Recepția a fost făcută luna trecută și atunci se credea că toate problemele cu care s-a confruntat podul au fost remediate. Iată că nu au fost remediate, ceea ce înseamnă că și aceste probleme vor fi din nou făcute pe banii constructorii.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei La serviciu, preferați să luați masa la cantină sau să vă aduceți mâncare de acasă? Mănânc la cantină Îmi pregătesc pachet de acasă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰