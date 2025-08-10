Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Primele ipoteze în cazul tragediei aviatice din Arad. Obiecte personale ale pilotului, găsite departe de epavă

Este anchetă în cazul accidentului aviatic din Arad, în care au murit un pilot cu experienţă şi pasagerul său în vârstă de doar 18 ani. Sunt mai multe ipoteze luate în calcul. Printre ele: o defecţiune sau o pasăre care ar fi intrat la motor. Dar cea mai mai şocantă dintre ele: o gaură în carlingă. Obiecte personale ale pilotului au fost găsite la 300 de metri de epavă, ceea ce ridică alte întrebări. 

de Alex Prunean

la 10.08.2025 , 14:28

Sunt luate în calcul mai multe ipoteze, iar, una câte una, urmează să fie excluse pe măsură ce avansează ancheta. Încă de ieri au ajuns la Arad specialiștii din cadrul Autorității pentru Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, care analizează nu doar epava aeronavei, ci și înregistrările discuțiilor pilotului cu cei de la sol, dar și întreaga zonă în care s-a prăbușit avionul.

Obiecte personale ale pilotului, găsite departe de epavă

La distanță destul de mare de epavă au fost găsite mai multe obiecte personale ale pilotului, care, cel mai probabil, ar fi căzut încă de când avionul se afla în aer. Tocmai de aceea, este luată în calcul și ipoteza conform căreia carlinga avionului de mici dimensiuni s-ar fi deschis în zbor sau chiar că avionul să fi lovit ceva, o pasăre, de exemplu.

Numai că niciuna dintre aceste posibile probleme nu a fost transmisă de pilot către cei de la sol, semn că totul s-a produs extrem de rapid și pe neașteptate.

Ultimul zbor: lacrimi și lumânări pentru tânărul de 18 ani

Va fi o anchetă de durată, dar cei de la AIAS speră să aibă un raport preliminar în câteva săptămâni. Între timp, la locul prăbușirii, în curtea fabricii de vagoane din Arad, au mers părinții și apropiații tânărului de 18 ani decedat în accident

Au aprins lumânări și au pus poze cu primul său zbor, dar și cu ultimul, cel de ieri.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

avion prabusit arad ancheta
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: “Au prostit oamenii”
Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali! În joc sunt milioane de euro: &#8220;Au prostit oamenii&#8221;
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Țara care trebuie evacuată din cauza încălzirii globale. În ce țară se vor muta localnicii
Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa. Ce conținea, de fapt, cutia
Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa. Ce conținea, de fapt, cutia
Comentarii


Întrebarea zilei
Ești de acord cu interdicția de a cumpăra/vinde mașini dacă ai restanțe la impozite sau amenzi?
Observator » Evenimente » Primele ipoteze în cazul tragediei aviatice din Arad. Obiecte personale ale pilotului, găsite departe de epavă