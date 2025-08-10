Este anchetă în cazul accidentului aviatic din Arad, în care au murit un pilot cu experienţă şi pasagerul său în vârstă de doar 18 ani. Sunt mai multe ipoteze luate în calcul. Printre ele: o defecţiune sau o pasăre care ar fi intrat la motor. Dar cea mai mai şocantă dintre ele: o gaură în carlingă. Obiecte personale ale pilotului au fost găsite la 300 de metri de epavă, ceea ce ridică alte întrebări.

Sunt luate în calcul mai multe ipoteze, iar, una câte una, urmează să fie excluse pe măsură ce avansează ancheta. Încă de ieri au ajuns la Arad specialiștii din cadrul Autorității pentru Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, care analizează nu doar epava aeronavei, ci și înregistrările discuțiilor pilotului cu cei de la sol, dar și întreaga zonă în care s-a prăbușit avionul.

Obiecte personale ale pilotului, găsite departe de epavă

La distanță destul de mare de epavă au fost găsite mai multe obiecte personale ale pilotului, care, cel mai probabil, ar fi căzut încă de când avionul se afla în aer. Tocmai de aceea, este luată în calcul și ipoteza conform căreia carlinga avionului de mici dimensiuni s-ar fi deschis în zbor sau chiar că avionul să fi lovit ceva, o pasăre, de exemplu.

Numai că niciuna dintre aceste posibile probleme nu a fost transmisă de pilot către cei de la sol, semn că totul s-a produs extrem de rapid și pe neașteptate.

Ultimul zbor: lacrimi și lumânări pentru tânărul de 18 ani

Va fi o anchetă de durată, dar cei de la AIAS speră să aibă un raport preliminar în câteva săptămâni. Între timp, la locul prăbușirii, în curtea fabricii de vagoane din Arad, au mers părinții și apropiații tânărului de 18 ani decedat în accident.

Au aprins lumânări și au pus poze cu primul său zbor, dar și cu ultimul, cel de ieri.

