Încă o tragedie aviatică. Un pilot al unei mari companii şi un tânăr de 18 ani au murit după ce s-au prăbuşit cu avionul uşor în curtea unei foste fabrici din Arad. Legătura cu turnul de control s-a oprit brusc şi încă nu se ştie cauza prăbuşirii. Tatăl băiatului şi fratele său de 13 ani se aflau la aerodrom în momentul impactului. De fapt, copilul mai mic trebuia să zboare, dar din cauza turbulenţelor, pilotul nu l-a mai lăsat să urce la bord şi l-a luat pe fratele lui.

Pilotul şi tânărul de 18 ani au imortalizat momentul fără să ştie că va fi ultimul lor zbor. Decolarea a fost filmată de apropiaţi. Tatăl băiatului e în stare de şoc, mai ales că era şi cu fiul cel mic la aerodrom, Toţi ar fi trebuit să zboare, pe rând cu avionul. "Pilot experimentat, am avut încredere în el. A mai zburat cu un alt copil înainte, 40 de minute, nu ştiu ce s-a întâmplat. Trebuia să zbor şi eu", a mărturisit tatăl băiatului mort.

Avionul de agrement nu părea să aibă vreo problemă tehnică, dar cu toate astea există informaţii că ar fi fost recent reparat. Aparatul a decolat de la aerodromul privat Şiria, aflat la 25 de kilometri de Arad. Zborul urma să dureze jumătate de oră, însă, chiar înainte să întoarcă, pilotul a pierdut legătura cu turnul de control. Avionul a planat la altitudine joasă. "Am auzit un zgomot, m-am uitat înspre mall şi în momentul ăla am văzut avionul, culoare galbenă. Mergea cu botul în jos şi un pic învârtindu-se. În următoarea secundă s-a auzit şi explozia", a povestit un martor.

O ciupercă imensă de fum s-a ridicat peste fosta fabrică de vagoane din oraş. Nu era nimeni in clădire pentru că toti angajaţii au fost concediaţi în iunie.

"Până la sosirea echipajelor de intervenţie, serviciul privat pentru situaţii de urgenţă din cadrul societăţii comerciale a acţionat pentru stingerea incendiului izbucnit la avionul de mici dimensiuni", a declarat Ruxandra Klein, purtător de cuvânt ISU Arad.

Bărbatul aflat la manşă avea 47 de ani şi era din Bucureşti. Făcea naveta între Capitală şi Arad, unde avea rude si prieteni. Tot acolo oferea lecţii de zbor. El a lucrat in trecut la cel putin trei mari companii aeriene si avea peste 20 de ani de experienţă. "Accepţi să mori doar pentru ceea ce te face să trăieşti", scria pe Facebook în urmă cu 3 săptămâni, la moartea unui coleg pilot.

Tânărul de 18 ani urma să înceapă în toamnă Academia de Poliţie din Bucureşti, însă era pasionat şi de avioane. Începuse deja cursurile în Ungaria.

Flori şi lumânări la intrarea în fosta fabrică de vagoane

Aseară, în memoria celor doi, zeci de lumânări şi buchete de flori au fost aşezate la intrarea în fosta fabrică de vagoane. "E chiar o tragedie şi nu trebuie să îi cunoşti ca să te rogi pentru sufletele lor şi să îţi pară rău că s-au pierdut două vieţi", spune o femeie. "E neaşteptat aşa ceva. Nu te-ai fi aşteptat ca în centrul oraşului să zboare avioanele la aşa altitudine joasă", mărturiseşte un bărbat.

Astfel de tragedii se tot repetă. La sfârşitul lunii trecute, un pilot a murit ca pasager după ce s-a prăbuşit a doua oară într-o zi cu avionul ce venise să-l salveze. Iar pe 16 iulie, un alt pilot experimentant a murit după ce aeronava lui s-a agăţat de un cablu de tiroliană.

